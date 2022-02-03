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Кадыров заявил, что благодаря господдержке в Чечне удалось возродить сельское хозяйство

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Господдержка фермерам и индивидуальным предпринимателям позволила возродить сельское хозяйство в Чечне.

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