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Хроника деградации, рассуждает о..

Хроника деградации, рассуждает о..

(Х-network link) Почему украинское государство не позволило своим русским гражданам создать республику в своём составе? Почему оно не сделало русский язык вторым государственным, если всё население его знает, а для многих он является родным?  Что, разве это как-то помешало бы вступить в ЕС? Очевидно, что нет.

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Комментарии
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Алексей Тан
и ещё... и это не фейки..
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20 час.
Eduard
Украина это русское государство,а язык мова планиат!
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17 час.
Eduard
Это как на Аляске Штат США отказались бы быть американцами и английского языка!
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17 час.

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