Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что подразделения Армии России в утренний период приступили к проведению крупномасштабного наступления на боевиков ВС киевского режима на Ореховском участке линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии