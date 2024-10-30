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Рогов: ВС РФ начали массированную атаку на ВСУ на Ореховском направлении

Рогов: ВС РФ начали массированную атаку на ВСУ на Ореховском направлении

Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что подразделения Армии России в утренний период приступили к проведению крупномасштабного наступления на боевиков ВС киевского режима на Ореховском участке линии боевого соприкосновения.

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