Суд запретил петербурженке кормить птиц с подоконника

И взыскал с неё 50 тысяч за услуги юриста её соседке Приставы Василеостровского района исполнили решение суда о демонтаже приспособлений для кормления и привлечения птиц: 55-летнюю любительницу пернатых обязали привести свой подоконник и балкон в прежнее состояние и оплатить почти 50 тысяч рублей за услуги юриста своей соседке, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.