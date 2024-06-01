🔥 В Запорожской области открыли филиал крымского «Артека» В День защиты детей началась летняя смена в детском центре отдыха на Азовском море «Красная гвоздика».
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🔥 В Запорожской области открыли филиал крымского «Артека» В День защиты детей началась летняя смена в детском центре отдыха на Азовском море «Красная гвоздика».