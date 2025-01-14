России придется воевать с Африкой, Китаем и Индией в будущем: Марков

Российский политолог Сергей Марков провел анализ исторической роли России. Согласно мнению, высказанному Марковым в Telegram-канале, историческая роль России проявляется в ее последовательном противостоянии претендентам на мировое и европейское господство.
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