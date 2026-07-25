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Аргументы и Факты

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Обезумевший от горя внук прыгнул в камеру кремации за телом бабушки

Обезумевший от горя внук прыгнул в камеру кремации за телом бабушки

В Индии едва не произошла трагедия на церемонии прощания с пожилой женщиной, сообщают местные СМИ.Внук, не выдержав горя от утраты любимой бабушки, совершил импульсивный поступок, прыгнув вслед за её телом в камеру кремации.

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