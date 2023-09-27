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Oxxxymiron* выпустил новый трек о тяготах жизни рэп-интеллигенции

Музыканты рассказали, что сейчас находятся в поисках «прекрасного далёка» после отъезда из России. Oxxxymiron* совместно с участником «Каспийского груза» Брутто выпустил фит «Прекрасное далёко» о сложной жизни рэп-интеллигенции.

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