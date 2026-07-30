Объединенные Арабские Эмираты: Eurowings и Lufthansa продлили приостановку полетов в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) как минимум до 24 октября из-за проблем безопасности на фоне нестабильности в регионе.
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