Морские маршруты к Украине встали? Эксперт раскрыл последствия операции в Черном море

Эксперт рассказал, что произошло с судами после операции в Черном море.Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин заявил "Царьграду", что действия российских сил в Черном море были направлены на прекращение поставок военных грузов для Вооруженных сил Украины.
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