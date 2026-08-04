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Живая Кубань

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Сотрудникам Wildberries запретили приносить смартфоны на работу

Сотрудникам Wildberries запретили приносить смартфоны на работу

Сотрудникам Wildberries запретили приносить смартфоны на работуС 3 августа 2026 года на складских объектах Wildberries вступили в силу новые правила для сотрудников.

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