Патриарху Варфоломею в Болгарии напомнили о кровавых последствиях его действий на Украине. Визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Софию прошёл под кричалки «Анаксиос!» (недостойный).
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