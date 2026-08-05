Huntportal.ru
ОхотаОружиеВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Huntportal.ru

28 подписчиков

Первенство Фестиваля «Петров День» 2026

Первенство Фестиваля «Петров День» 2026

Рады сообщить вам, что, не смотря на все капризы погоды и угрозу переноса на более поздние сроки, праздник для энтузиастов охоты с подружейными собаками Первенство Фестиваля «Петров День» традиционно состоялся 11 июля в Тульской области в угодьях Тюнежского охотничьего хозяйства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии