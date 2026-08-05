Первенство Фестиваля «Петров День» 2026

Рады сообщить вам, что, не смотря на все капризы погоды и угрозу переноса на более поздние сроки, праздник для энтузиастов охоты с подружейными собаками Первенство Фестиваля «Петров День» традиционно состоялся 11 июля в Тульской области в угодьях Тюнежского охотничьего хозяйства.
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