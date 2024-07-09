Педиатр перечислил ужасные последствия нахождения детей в закрытой машине

Специалист призвал не оставлять детей одних в авто. Источник: девочка в автомобиле Врач-педиатр ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Георгий Цуркин объяснил, почему нельзя оставлять детей одних в закрытой машине.