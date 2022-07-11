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Из-за обстрела Алчевска пострадало учебное заведение

Из-за обстрела Алчевска пострадало учебное заведение

О случившемся рассказали в представительстве ЛНР в СЦКК через публикацию в телеграме. В сообщении говорится, что со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с использованием СЗО M142 HIMARS.

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