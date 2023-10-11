В высоких ценах на батареи для электромобилей виновата торговая война США и Китая, заявил глава SK Group

Стоимость современного электромобиля примерно на 40 % определяется тяговыми батареями, и усилия учёных всего мира сейчас направлены на улучшение двух их критически важных характеристик: удельной ёмкости и себестоимости производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии