Фанат родительства Илон Маск обещает увеличить пособия по уходу за детьми в своих компаниях Tesla и

Через несколько дней после сообщения о том, что Илон Маск стал отцом детей от своей сотрудницы в Tesla (сейчас она является топ-менеджером в его новом стартапе по внедрению мозговых имплантатов) богатейший человек в мире заявил, что собирается предпринять меры по улучшению пособия по уходу за детьми для своих сотрудников во многих компаниях, включая известнейшие — Tesla и SpaceX.