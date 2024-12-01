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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Людей будут эксплуатировать, выселять из домов и даже убивать. ФИФА фактически отказалась от политики по правам человека». Amnesty International о высокой оценке заявки Саудовской Аравии на ЧМ

Ранее ФИФА оценил заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 на 420 баллов из 500 – самый высокий результат в истории турнира.

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