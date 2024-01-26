В Смоленске осудят еще одного фигуранта дела о массовой коррупции в медицинском университете

Правоохранители завершили расследование в отношении директора компании, который передавал взятки сотрудникам вуза Региональный СУ СК завершил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого подозревают в передаче взяток сотруднице смоленского медуниверситета.
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