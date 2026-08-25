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«Торпедо» Владимир примет «Красное Знамя-СиндЕкат» в 3-м раунде Кубка России. Футболисты «СиндЕката» пропустят матч из-за игры против КубГУ

«Торпедо» Владимир примет «Красное Знамя-СиндЕкат» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. ФК «Красное Знамя» объединился с медиафутбольным клубом «СиндЕкат» для совместного участия в Кубке России.

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