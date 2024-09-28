Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам"

РФ официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании ряда конвенций по терроризму в связи с расследованием терактов на "Северных потоках", на очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к их подрыву, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Мария Захарова.