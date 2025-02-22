Молодожены из Оренбуржья погибли в страшном ДТП по пути в свадебное путешествие

Трагическая авария произошла 16 февраля на 217-м километре трассы Уфа-Оренбург. Автомобиль Opel Astra, в котором находилась супружеская пара из города Абдулино Оренбургской области, столкнулся с пассажирским автобусом Yutong.
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