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Щит и Fake: Россияне массово бегут, Крым опустел. Зачем говорящие головы вспомнили о Верхнем Ларсе

Щит и Fake: Россияне массово бегут, Крым опустел. Зачем говорящие головы вспомнили о Верхнем Ларсе

В новом выпуске "Щит и Fake" разбираем утверждение о массовом бегстве россиян в Грузию. СМИ утверждают, что таким образом жители страны в панике пытаются избежать мобилизации, которая якобы начнётся после сентябрьских выборов в Госдуму.

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