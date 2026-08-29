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В Нидерландах намерены расширить неподконтрольные полномочия спецслужб

В Нидерландах намерены расширить неподконтрольные полномочия спецслужб

Согласно законопроекту, опубликованному кабинетом министров Нидерландов, две разведывательные службы страны получат новые полномочия по отслеживанию и пресечению деятельности «явных противников», таких как российские хакеры, китайские шпионы и иранские оперативники, без предварительного запроса на получение разрешения надзорных органов.

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