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Российский снайпер рассказал, как украинские бойцы отрубают руки погибшим афроамериканцам

Российский снайпер рассказал, как украинские бойцы отрубают руки погибшим афроамериканцам

Это делается, чтобы погибших было сложно опознатьРоссийский снайпер рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США По словам снайпера, впоследствии их тела оказались обезображены находящимися рядом с наемниками бойцами ВСУ.

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