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Царьград

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МВД России: в Сочи мошенники обманули врача на 93 миллиона рублей

МВД России: в Сочи мошенники обманули врача на 93 миллиона рублей

69-летняя врач-педиатр из Сочи стала жертвой мошенников, потеряв 93 млн рублей. Злоумышленники обманули женщину, используя звонок с фиктивным сообщением о подарке.

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