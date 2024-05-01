С 1 мая в России произошли следующие изменения: 🔝отменена комиссия за переводы на сумму до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках; 🔝 вырастут цены на вино, винные напитки, игристые вина, включая российское шампанское; 🔝в крупных магазинах на кассах будет блокироваться продажа нелегальной и просроченной молочной продукции и воды; 🔝абитуриенты смогут подать заявление на целевое обучение только в один вуз; 🔝возрастёт пенсия для тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, на 8134,88 рубля.