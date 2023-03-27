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Минфин РФ в 2023 г предложит ввести льготную ипотеку для госслужащих - СМИ

Минфин РФ в этом году планирует выйти в правительство с инициативой ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих, пишет РБК со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности министерства в 2022 году и задачах на 2023 год.

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