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«Магнит» привлек мух для переработки пищевых отходов

«Магнит» привлек мух для переработки пищевых отходов

«Магнит» запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения с помощью личинок мух. Ретейлер отправляет на переработку утратившие потребительские свойства фрукты, овощи и хлебобулочные изделия из десяти торговых точек региона.

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