«Абсолютно проклято»: для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел зеркальный мод, который дела...

«Абсолютно проклято»: для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел зеркальный мод, который делает игровой мир странным и непривычнымМоддер MontyBellroy нашёл простой, но действенный способ освежить ощущения от The Elder Scrolls V: Skyrim для тех, кто изучил игру вдоль и поперёк.
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