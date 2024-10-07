«Абсолютно проклято»: для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел зеркальный мод, который дела...

«Абсолютно проклято»: для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел зеркальный мод, который делает игровой мир странным и непривычнымМоддер MontyBellroy нашёл простой, но действенный способ освежить ощущения от The Elder Scrolls V: Skyrim для тех, кто изучил игру вдоль и поперёк.