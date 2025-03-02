В ГАИ разъяснили, можно ли поворачивать на основной зеленый, если не горит стрелка

Светофоры с дополнительными секциями нередко вызывают затруднения у водителей. Принцип их работы строго регламентирован: если горит зелёная стрелка, движение разрешено исключительно в указанном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии