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Тульские новости

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Владимир Токарев осмотрел социальные объекты Новомосковска

Владимир Токарев осмотрел социальные объекты Новомосковска

Сегодня первый заместитель главы администрации Владимир Токарев провёл рабочую поездку по социальным объектам города.

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