Telegram-канал «Мастер пера»: Похоже, палка уже перегибается

Проблема среднеазиатской и прочей трудовой миграции заключается, конечно, не в том, что среди этой категории приезжих развелось много нарушителей закона и откровенных ненавистников России, а в том, что в силу обстоятельств меняется отношение россиян ко всему чужому и заграничному.