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Сеть АЗС «Трасса» допустила дефолт по облигациям

Сеть АЗС «Трасса» допустила дефолт по облигациям

Общий объем облигаций компании, допустившей дефолт, составляет 27,1 рублей. Проблемы с выплатами начались в апреле, с августа все 10 выпусков переведены в режим торгов для дефолтных эмитентов.

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