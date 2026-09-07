Сеть АЗС «Трасса» допустила дефолт по облигациям

Общий объем облигаций компании, допустившей дефолт, составляет 27,1 рублей. Проблемы с выплатами начались в апреле, с августа все 10 выпусков переведены в режим торгов для дефолтных эмитентов.
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