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Fox News утверждает, что Гершкович вернется в США 1 августа

Fox News утверждает, что Гершкович вернется в США 1 августа

Телеканал Fox News в среду выступил с утверждением, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам колонии строгого режима, вернется в США в четверг в рамках обмена заключенными.

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