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Регионы России

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Украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани, начался пожар на предприятии

Украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани, начался пожар на предприятии

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края 12 сентября произошла атака украинских беспилотников, в результате которой на одном из предприятий начался пожар.

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