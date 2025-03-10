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На Неделе моды разгорелся скандал из-за манекенщика с накладной грудью

На Неделе моды разгорелся скандал из-за манекенщика с накладной грудью

Показ модного дома Duran Lantink вызвал споры в сети из-за особенности образов моделей. Сторис на эту тему опубликовала дизайнер Дилара Финдикоглу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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