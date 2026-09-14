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Юношеская сборная России U15 сыграет против Таджикистана и Северной Македонии

Юношеская сборная России из игроков 2011 года рождения с 20 сентября по 6 октября проведет учебно-тренировочный сбор, в рамках которого проведет пять товарищеских матчей со сверстниками из Таджикистана и Северной Македонии.

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