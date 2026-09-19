Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы в матче 7-го тура Ла Лиги над «Севильей» (3:1) оценил игру нападающего команды Рафиньи.
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