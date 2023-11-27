«Коренизация» и «борьба с великорусским шовинизмом»: национальная политика в Советском Союзе в 1920-е годы и её итоги

В период Гражданской войны в России большевики стремились привлечь симпатии малых народов, обещая создание или признание национально-территориальных областей и республик и предоставление их народам самых широких прав в вопросах самоуправления и национальной культуры.
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