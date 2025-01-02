План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

БлокнотРУ После заявления, главы фракции «Единая Россия», Алика Асанбаева, (он же Владимир Васильев) в итоговом интервью на телеканале Россия 24 о том, что из- за угрозы терроризма и потери стабильности в государствах Средней Азии мы «…открыли двери для мигрантов.