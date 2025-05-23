Повреждено 20 квартир: Последствия попадания дрона в Ельце

Губернатор рассказал о последствиях попадания дрона ВСУ в жилой дом в ЕльцеПосле атаки БПЛА ВСУ и попадания одного из украинских беспилотников в жилой дом в Ельце Липецкой области повреждены оказались 20 квартир.
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