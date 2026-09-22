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Пожар в ТЦ в Стерлитамаке: погибли и пострадали 8 человек

Пожар в ТЦ в Стерлитамаке: погибли и пострадали 8 человек

Крупный пожар произошел в торговом комплексе «Солнечный» в городе Стерлитамаке в Башкирии. На данный момент известно о четырех погибших и четырех пострадавших.

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