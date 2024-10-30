Женщина избила чайником детского врача в Стамбуле

Мать одной из пациенток избила чайником лечащего врача своей дочери в одном из районов Стамбула. Медик получила в общей сложности 12 ранений, включая травмы головы, шеи, лица и спины, сообщает газета Hurriet.
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