Психологи: Компьютерные игры улучшают состояние человека

Гейминг в течение пары часов в день может улучшить психическое здоровье. Исследование, которое проводилось с декабря 2020 года по март 2022 года, показало, что даже простое владение игровой приставкой повышает удовлетворенность жизнью и снижает психологический стресс.
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