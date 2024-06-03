Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как изменились с годами герои из 12 популярных сериалов

Как изменились с годами герои из 12 популярных сериалов

Помните эти нашумевшие сериалы — «Счастливы вместе», например, или «Школа»? Трудно поверить, но ситком про семью Букиных вышел аж 18 лет назад, в 2006 году Разумеется, за это время актеры стали старше, и некоторых трудно узнать.

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