Как изменились с годами герои из 12 популярных сериалов

Помните эти нашумевшие сериалы — «Счастливы вместе», например, или «Школа»? Трудно поверить, но ситком про семью Букиных вышел аж 18 лет назад, в 2006 году Разумеется, за это время актеры стали старше, и некоторых трудно узнать.