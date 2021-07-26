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Противостояние - люди без собак против тех, кто с собаками

Противостояние - люди без собак против тех, кто с собаками

Интересно, чем может навредить собака, находясь на этой травке? Может, она вражеский шпион? Она стояла и орала на меня, возмущаясь всё сильнее и сильнее.

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Игорь Бобров
дебильная статья
Vera Kocheleva (Кошелева)
У каждого должны быть свои права и свои обязанности..просто многие вымещают злобу на более беззащитных..небось на здоровенного мужика с бойцовой собакой не поорала бы..С уважением,собачья мама..к тому же некоторые собаки и собачки способны укусить"злую тетю",которой самой нужен ошейник и намордник..Постоянно сталкиваемся..а в лес-страшно,там большие без привязи.
Борис Шумилов
"небось на здоровенного мужика с бойцовой собакой не поорала бы.." - ))
ГусЕна
Большим тоже непросто...Людишки ВЕЗДЕ. И требуют поводок и нмордник даже в лесу.
laska lastocka
У нас красивый зеленый двор и в нем постоянно выгуливают собак - разных пород и естественно по размеру тоже разные. И из всех этих собак какашки за ними убирают только два человека, остальные считают, что не обязаны убирать. НО когда гадит по огромной куче овчарка, хаски и им подобные, то после дождя , особенно летом эти кучи начинают испаряться. Спрашивается, ну на хрена людям нашего дома дышать этим говном? Поэтому, я тоже против хозяев с их питомцами - не убирают, то пусть платят огромные штрафы. А лучше пусть гадят у своего подъезда. Но, если честно, то я люблю четвероногих и у меня тоже есть домашняя маленькая собачка. Просто у людей нет совести и чувства ответственности-пусть платят штрафы. Ну можно сказать "забей", пусть гадят. Хорошо, но тогда можно "забить" вообще на все: мусор выкидывать из окон, воров, преступников не ловить, гадить в подъезде....
ГусЕна
А туберкулезникам вы тоже запрещаете дышать?
Виктория Виктория
Ну, помимо безответственных хозяев собак, не убирающих за своими питомцами, есть еще и такие, что сами ГАДЯТ на улице. И это не только выброшенные бутылки, банки, коробки из-под салатов, но и справляют нужду большую и малую, сморкаются на землю, харкают, а если у них пресловутый ковид или тубик? Как мы все любим замечать за собачниками, за теми, кто кормит голубей, мол, они гадя, так ведь туалетов для них нет, и потом это все смывается дождем (у нас перестали поливать дворы и газоны_, а вот как быть с пластиком, жестяными банками и прочим неразлагающимся мусором, который оставляем мы, такие "ответственные"?!
Залман Рабинович
Беда в другом. Зачем в городе, если живёшь с семьёй в многоэтажном муравейнике и сутками торчишь на работе, заводить в квартире слонопотама? А виноват в конечном итоге ведь обязательно В.В.Путин.
ГусЕна
Полностью согласна. Никогда бы не завела собаку в квартире...
Залман Рабинович
Да и хрен с ней с квартирой-то, собаке необходимо воспитание, дрессировка. Ведь оно как: любой ребёнок это визитная карточка родителей. А собака-лакмус хозяина. Часто бывают хозяева хуже собак.
ГусЕна
100%.
Van Van
Дело не в какашках, но в агрессивности. Идешь спокойно, вдруг на тебя что то летит и на тебя же гавкает пытаясь укусить, ооочень приятно, особенно если у тебя болит нога или рука или позвоночник или ты элементарно сильно устал и сил осталось чтобы только добрести домой а не в больницу с укусами.
ГусЕна
Странно, что на вас собаки бросаются...
Van Van
Буквально вчера, иду по улице, солнышко пригревает, птички чирикают, впереди мамочка с ребеночком шагают потихонечку, и тут наперерез пересекает улицу некто с малюсенькой собачкой, картина обычная, умиротворяющая можно сказать. И тут вдруг, ни с того ни с сего, эта миленькая собачка, от горшка два вершка, кинулась на ребеночка, понятно что без намордника, и даже на поводке. Результат предсказуемый, Вам рассказать что было дальше? как расплакалась дЫтЫнка крокодильими слезами, попыталась убежать, но мама же за руку держит, и кричит ребенку - "Да не бойся ты, она же маленькая!", маленькая имеется в виду собачка. Думаете укус маленькой собачки это то чего хотел ребенок? Или ребенок хотел получит испуг, и как следствие стать заикой по жизни? Может Вы считаете что 40 уколов от бешенства обрадуют ребенка, или напротив никаких уколов ему делать не придется, ну хотя бы только потому что собачка премиленькая симпатюля, да еще и на поводке?
Van Van
Паническая атака Это приступ сильного страха, сопровождающегося болью в груди, учащенным сердцебиением, одышкой, обильным потоотделением, тошнотой, головокружением и боязнью смерти. Такие приступы возникают в стрессовых ситуациях у людей с повышенной тревожностью.
ДжиЮГа Грэй
Укола всего 3 (если собачка из Вашего рассказа породистая, то и привитая, а если не привитая, то тогда 6 уколов).
Van Van
мелочи хотите сказать всего то 3-6 уколов, как же без них, а что по поводу заикания с малых лет, есть такой укол? или главное чтобы собачка породистая?
ДжиЮГа Грэй
Вы меня не поняли. Я про Ваши "40 уколов в живот", а не про породистость.
ГусЕна
Конечно, сомневаюсь, что собачко прям взяло и укусило...Лайнуло скорее. Но, Вы-как истинная Яжежмать, про " укус" и про" нервную псыхыку" и " этанавмюжысть"....Про 40 уколов тоже бессовестное вранье. Если вас постоянно кусают, то Вы должны знать, что 1. Если у хозяйской собаки есть хозяин, то у него есть собачий распорт, а там ПРИВИВКА ОТ БЕШЕНСТВА. 2. Сейчас делают не 40, а 9 уколов. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Но мы ж не об этом. Я бы вот еще истребила вснх птичек. А то вдруг какая какнет на дЫтятку и останется он ОБОСРАННЫМ на всю жизнь...А еще , например, мух. Или комаров...или алкашей, или маньяков...Фантазия пряма разыгралась.
ГусЕна
Эт не ко мне. Это к психиатру.
ГусЕна
Да он про все врет.
Залман Рабинович
Ну, ну, фантазия разыгралась. Полегче бронемастер, притормаживайте на поворотах. Мух, птичек, рыбок...есть же печальный опыт под упрямым руководством Великого Кормчего. Хотя маньяков - якши! Но с алкашами пока повремените да? Ну хотя-бы пока я жив.
ГусЕна
Я ж собачник. Владелец волкодава. Мне положено всех любить. Иду, всех люблю. И шипящих теток и истеричных мудаков, и невоспитанных дытяток с яжежматерями...Иначе, мой пес скажет:" Мамо, шо, фсе враги? Пайдемте ужо на свою территорию". Помню, когда еще предыдущий были живы-один алабай рыжий, второй САО-песочного цвета. К тому, что на снегу видны издалека. Пустырь в 6 км от ближайщего поселка. Отпустила побегать. Поводки волокуться. И вдруг эти Сволочи узрели на горизонте ( не со стороны поселков, а со стороны леса) Мудака и овчарко. Ну как " узрели"? Мучына мне орало:" Сукотварь, убери собак". Я в шапке и рукавичках Как я сразу услышу что зовут меня? А мои пасаны ессно, побежали выяснить что дчдя мне хочит сказать. Надо признаться, что обычно, в безлюдных местах мы, отпуская собак с поводков, всегда вместо наслаждения Природой цепко смотрим на предмет появления грибника или трахающихся. И при подозрении на иатериализацию у нас есть команда :" А хдеповодок" и собаки послушно подбегают. Отмечаются. Пока их держишь и хвалишь, смотришь-показалось или держать на поводке. А тут дядя с немецкой ОВЧАРКОЙ БЕЗ поводка, сам обозначился. Ну бегут мои пасаны по 70 кг живого веса к ним. Я понимаю, что чела не тронут, но, овчарки-собаки подлые и хитрые-провокаторы. Бегу радостно к ним, потому шта слышать" Сукаблять" очень приятно. Овчарко прячется за мужика вопреки всем мифам про " немецкая овчарка-отличный пес", Мужык машет своим поводком , как хлыстом на двух алабаев, они уворачиваются и предлагают поиграть овчарке. Овчарко уже на спине хозяина, хозяин пытается ударить моих собак, мои собаки радуются такой игре. Подбежала. Дружелюбно предлагаю дяде просто остановиться и тогда я возьму собак на поводок. Он вместо этого пытается ударить и меня:))) Старший пес на лету ловит чужой хлыст и смотрит на меня. Младший ( ему был год) виляет хвостом и спрашивает у овчарко:" А ты чо там? Слезай! Поиграем". Старший вдруг все понимает и подходит ко мне:" Мамо, оденьте мне поводок, а то я прям начал сердиться". Мужик ниче умней не придумал, как продолжать костерить меня. Мне приходилось разговаривать ласково и примиряюще, потому что у старшего уже включился режим " Мамо-наше иммущество. ". Он стоял возде меня и внимательно смотрел на дядьку. Тут слезает с плеч хозяина овчарко и с хозяйским видом начинает рычать на моего младшего. Ну, алабаи ж " тупые"...Мой предлагает " играть". Я беру обоих на поводки и предлагаю дяде разойтись однлвременно в разные стороны, потому что нет ничего страшнее трусливой собаки.
Van Van
Странный Вы человек. Где Вы прочли у меня что та собачка укусила ребенка? Не кусала, а как Вы пишите "Лайнуло скорее", в общем лаяла рычала рвалась с поводка, пытаясь все таки куснуть разок и удрать, потому что и мать, она все же мать, защитила бы своего ребенка, да и мне пришлось бы принять определенное участие, т.к. все это происходило у меня чуть ли не под носом. Надеюсь Вам понятно что в таком случае естественно и хозяйка собачки уж точно не смогла бы привести свою любимицу домой целой и на поводке. И представьте себе, насрать есть ли у собачки паспорт, и есть ли у нее прививка, и справка о том. Ерничать же по поводу истребления всех птичек право не стоит, не о них как бы и разговор идет. Ваши фантазии по поводу алкашей оставьте при себе, или наведайтесь к психиатру, пока Вами не занялись соответствующие органы. Риск того что собачке удастся укусить ребенка был? Был. Похоже что Вы за увеличение рисков в обществе, а судя по по вашей фантазии Вы и за нарастание агрессии в обществе, кто Вы?
Van Van
Я ж собачник. Владелец волкодава. ... Отпустила побегать. Вы уж определитесь, а то не мужик и не баба, херня в общем какая то, язвительная, агрессивная, обиженная всех людей, вынужденная опираться на защиту своих волкодавов по жизни. Агрессия (от лат. aggressiо — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.
Залман Рабинович
Да уж. Алабай однако...но все же весело время провели. И урок получили, что немаловажно. А овчарку натравить на безоружного ума много не надо. Пример из жизни, реальный...Батя мой в 80-х к нам на огород топал после работы, нес лопату модернизированную (инженер однако) малозаметную. Прошёл участок, где собираются все эти якобы кинологи-недоучки, и уже на позитивной волне, предвкушая отдых и купание в Священном Ганге почти что прибыл в родную гавань. Как в последствии оказалось - фиг-вам, звёзды легли не правильно. Хорошо что услышал, как сам говорил, какую-то чёткую собачью команду и успел обернуться лопату выставив, овчарка уже взлетела к нему. Попал в пасть между клыков. Кровища, пёс прилёг...хозяин пса поначалу очень был не доволен фактом такого развития событий, но батя не дав ему сильно распалиться, пару раз с правой руки аргументировал своё неодобрение в "дыню" данного "учителя жизни". Овчарка сама идти отказалась, хозяин нести тяжёлого зверя не смог, остался ждать улучшения самочувствия. Батя ушёл. Вечер испорчен. Но, это урок обоим, и сколько за него ни заплати, не переплатишь. Батя кстати потом всех моих псов любил и они ему отвечали преданностью. Ну как-то так...
ГусЕна
Вы не совсем, конечно, с юмором дружите:) Нще бы-такая ответственность-ходить постоянно и обороняться, да еще и лборонять других, да еще к ответу привлекать. Как тяжко жить....Прям таким как вы надо приплачивать за каждую конфликтную ситуацию...:)
ГусЕна
Так и я о том; мы в ответе за тех, кого приручили. И взаииоотношения должны быть предельно граиотными. А кто этому учит? Сейчас все больше учат " невьепенности " каждого. Да, нас много, в смвсле, людишек. И нам тесно. Отсюда и раздражение. А тут еще четвероногие. Конечно, они особенно бесят Очень Отаетстаенных товартщей, типо моего оппенента. Ну куда деваться? Он вот кже планировал прибить собачку, да та не опраадала надежд, только лайнула. Но ПСИХИКО-то нарушена. Все. Сьездили на море...В случае с Вашим отцом-вот что значит МУЖЧИНА. Услышал-отреагировал. Не поринают в нас инстинкты:) Я, когда слышу сзади топот саоего слонопотами, внутренне приседаю и голову между ног. :)) Но, нельзя. Мамо должна быть сильнее.
ГусЕна
Вы дядя, язычок-то прикусите в характеристиках. А то ведь, это вам не с шавками и с угрозами ...А то за оскорбления можно и заплатить. Проходили:)
Van Van
А то ведь, это вам не с шавками - а с целой ГусЕной ))) кусачей 80кг * 2.
Михаил добрый маргинал
Я живу в центре города ,у нас в районе поставилиящики для мешочков одна просьба была собачникам брать эти мешочки,и убирать. Не фига мешочки в день разобрали ,а гамно и ныне там. Ну хоть на газон пехни нет прямо на асфальте. И как я должен относится?
Nataly
А ничего, что центр СПб ( каменный мешок асфальтовых джунглей) вообще не приспособлен для проживания и выгула животных, вот чем люди думают заводя в центральном районе собачку? в городских условиях прежде чем завести домашнего питомца нужно хорошо понимать проблемы его достойного содержания а у нас народ не только не думает о животных, за которых обязан нести ответственность, но даже не собирался думать о детях когда размножается, ага сначала настругает спиногрызов и только потом начинает включать соображалку чем же этих новеньких человечков кормить и какую крышу над головой им предоставить.
Nataly
собачник собачнику два " большая разница" всё зависит от отношения прежде всего к своему же питомцу. вот например для нас с мужем СЁмочка это прежде всего наш сыночек наша деточка наш ненаглядный внучек он замена всех любимейших чадушек и он вовсе не собака он такой человечек малыш карапузик и вся жизнь папочки с мамочкой крутится вокруг него и кто же позволит посторонним согражданам хоть словом хоть действием прикоснутся или навредить нашему Семарглу? ближе чем на 1,5 метра приближаться к собаке нельзя голос повышать нельзя если что, то не собака нападет первая а папа или мама убьёт того кто к хвостатому ребенку не то что прикоснется словом взглядом обидит)))
ГусЕна
Собака предрочтет покакать на травку. Ни разу не видела какающих на асфальт
Михаил добрый маргинал
Собачку вовремя выводить надо.а то собачка и в лифте насрать может,а у нас например каменные мешки и до травки еще дойти надо.И еще на поводке собачка ,которой до травки не дотянутся))))
klv49 кошелева
Достали не собаки, а кучи которые они оставляют.
Наум Наумов
Кучи оставляют не собаки, а хозяева собак, которые должны убирать за своими питомцами.
Анатолий Пахотин
Я каждую субботу в 7 часов утра хожу на местный рынок покупать овощи и другую снедь и прохожу через школьный стадион. Этот стадион облюбовали "любители" собак, которые их здесь выгуливают. Количество этих любителей колеблется в пределах 4-7 человек. На мои постоянные призывы покинуть стадион у этих людей, за редким исключением, ноль внимания. И это продолжается вот уже в течении 6 лет. Я невольно вспоминаю актера Серебрякова, который нелестно отозвался о нашем народе и соглашаюсь с ним. Это как же надо собачникам ненавидеть остальной народ, чтобы их собачки срали и ссали на беговых дорожках школьного стадиона, где, может быть, занимаются и дети или внуки этих собачников? А людям у нас всо пофигу, ибо меня в этих баталиях никто не поддержал, даже уборщик школы
Наум Наумов
Да. У нас принято законодательно, собака должна быть на поводке, в наморднике, а хозяин должен убирать за собакой. Собачники постоянно нарушают закон, да ещё и права пытаются качать.
игорь бабаев
люблю собак, но ненавижу собачников! Хозяева всегда более злобны, чем даже бойцовские породы собак. Попробуйте сделать замечание про выгул на детской площадке, отсутствие поводка или намордника, услышите о себе много нового. Ну а уж "вишенка в торте" - разбросанное везде собачье г-но.
Наташа Ростова
Это точно, в основной массе антисоциалы. Есть конечно нормальные владельцы, но их мало.
ГусЕна
Вот не поверю что мобачники гуляют на детских площадках! Там нлчами бухают бомжи и может быть битые бутылки. Ни один нлрмальный собачник не пойдет на детскую площадку. Тем более, коты ходят в песочницы...
ГусЕна
Вы , похоже, в среде асоциалов-свой в доску парень...
Наташа Ростова
Меня в этой среде делать нечего, да и собаки пока нету у меня
Nataly
вот уже даже в новой конституции РФ прописали обязанности всех и каждого гражданина заботится о животных, а сам "гарант" кабэ будет именно гарантировать права животинки в РФ)))) ну не смешно ли? оказывается конституцию переписывали ради прав и свобод животных...... а вот закона о охране животных как не было так и нет. зоозащитники против зоомучителей это извечная война похлеще чем война полов во всем современном мире. А не регулируемая законами война это всегда беспредел самосуд самоуправство граждан граничащее с безумием .Догхантеры убивают собак зоозащитники убиваютДогхантеров.
Наум Наумов
"""""""""""""""вот уже даже в новой конституции РФ прописали обязанности всех и каждого гражданина заботится о животных, а сам "гарант" кабэ будет именно гарантировать права животинки в РФ)))) ну не смешно ли? """"""""""""" А что смешного? Собаки находятся на ступени животного и со временем, по мере развития, переходят на ступень человек. Люди, как иерархи для ступени животных, должны с любовью и уважением к животным, создавать животным благостные условия для их развития. Гарант это знает, судя по всему.
ГусЕна
И не будет. Психическим собак запрещено держать.
Larisa Ivanova
Неадекватов хватает и среди владельцев собак и среди прочих. Почему-то каждый считает себя в праве диктовать условия другим. С чем только не сталкивалась, выгуливая питомца. Дебилизм процветает.
владимир разумовский
есть правила выгула: НАМОРДНИК. ПОВОЛОК И УБОРКА ФЕКАЛИЙ
Vera Kocheleva (Кошелева)
Конечно же,мусор за людьми,ковидные перчатки и повязки выглядят лучше собачьего дерьма..живописно так..обкуски,объедки,выбрасываемые из окон и на газонах,бутылки,окурки,бумажки из под жопки,прокладки использованные,презики..гораздо лучше собачих какашек..
Наум Наумов
Закон запрещает мусорить. Закон суров, но это закон.
Залман Рабинович
Про шприцы использованные забыли упомянуть, ещё есть сиги и семки и т.д. Донести до урны - вот настоящий патриотизм. И это гораздо круче того множества Российских флагов в салоне вашего авто.
ирина Северова северова (гуляева)
Вообщем , и люди и собаки ведут себя , как свиньи
Наум Наумов
Нет. Собаки ведут себя прилично, как положено природой. А вот с людями да, беда.
Nataly
меня поражают люди без мозгов и осознанности жлобьё дураки хорьки мерзкие и противные во всем, людишки зверюшки, приматы бесхвостые. вот скажи на милость, почему этот жлоб, когда задумывается о приобретении железяки автомашинки в собственность просчитывает всё и какую модель а/м пикупить и на какие тити мити эо сделать и даже думает о том, какие затраты он понсет на содержание железяки где эта бибика будет стоять и сколько бензина жрать и решает самый главный вопрос а для чего с какой целью именно эта машина ему нужна. а вот с живыми существами что с животными что с детьми такого не происходит. вот хочу и заведу а захочу просто выброшу а спросишь такого хама а зачем ты завел собачку кошечку ребенка в ответ услышишь а просто так что бы "былО" у всех есть пусть и у меня будет, а зачем тебе это, что ты собрался датьпередать от себя тому же ребенку ответ просто потрясен своей простотой: _ ачётакова бог дал зайку даст и лужайку....
Борис Шумилов
У меня лабрик, любимица детей и взрослых, не то что в округе, наверное во всем городе. Как то баба наехала насчет намордника, так её соседи чуть не загрызли. Думал уже бабу от соседей и их детей отбивать придется.))
ГусЕна
Красавчег
Vera Kocheleva (Кошелева)
Хорошо сидим..
Борис Шумилов
"Красавчег" - Красавица. вся в меня.))))
ГусЕна
Прошу прощения. Конечно же, очень мила.
ГусЕна
Ирина Тютюгина
Интересно кому предъявляют претензии антисобачники за кучки от бездомных собак? На кого срывают свою агрессивность? А почему не требуют поводков и намордников на кошек? Те тоже кидаются на людей и гадят.
Виктор Томилин
Дворовые собаки умнее хозяйских в 100 раз. Я наблюдал как, на детской площадке играли дети, рядом крупный дворовый пес по кличке Цезарь. Смотрю, Цезарь отбежал в сторону, где росла трава, справил там свою нужду. Потом вернулся обратно на детскую площадку. Для многих хозяев собака стала обузой. Ее утром додержат до такого состояния, что собака выбегает на улицу и тут же гадит под ноги. Воспитывать собаку надо. Она с малого возраста должна знать, где находится то, единственное место, где можно справлять нужду.
Виктор Томилин
Господа собаководы, вы сами между собой деретесь на заглядение, что даже по телевизору показывают. На днях на РЕН ТВ в "Чрезвычайном происшествии" показывали как мужик вывел 2 - х собак бойцовской породы без намордника. Собаки нередко нападали на своих сородичей меньшего размера. Так вышло и в тот раз. Женщина заводила в подъезд свою собаку, сделала мужчине замечание, так мужчина ей в глаза дважды брызнул перцовым газом из баллончика. Беда в том, что когда берут щенка, то в нем видят игрушку, прежде всего для детей. Игрушка подросла и стала в семье обузой, никто ею не хочет заниматься, она растет, как трава при дороге. То, что хозяйская собака гадит на газон - к этому, кроме, как негативно, относиться нельзя. Там ходят люди, дети гуляют, вступают обувью в дерьмо. После зимы вокруг дома земля выглядит как минное поле, все в говне. Был снег, видно не было, весной показались эти "подснежники". Тошно смотреть, не то, что ходить. Могут возразить - а где с собакой гулять? Хороший вопрос. Именно перед тем, как завести себе собаку, следует крепко подумать над этим вопросом - а где я с ней буду гулять, в каком месте собака будет справлять нужду. И соседей в подъезде тоже надо спросить - они будут не против собаки по соседству? Часто бывает так, что все ушли на работу, в школу, собака осталась одна. Ей скучно, она воет часами, пока сама не устанет от этого. Хозяевам хорошо, они на работе, не слышат. А каково соседям, пенсионерам, больным людям, инвалидам, почему они должны страдать от бестолковой собаки?
ГусЕна
Да Вы у нас поклонница хРен ТВ!!! Ну да...Эксперт высшей категории. А человек " собачник" когда у него на поводке собака. А когда собака дома, он превращается в обычного обывателя. А где все те хозяева, тех бойцовых псят, которых "уничтожили" эти два пса? А как выжила эта тетко с о своей псиной? Да еще охренела-замечания решила делать...Совсем страх потеряла , когда во дворе МОНСТРЫ! А Вы досмотрели сюжет? Он тетку перцовым сбрызнул и сьел? А посолить забыл????
ГусЕна
А вот иждевенцы, которые сидят дома и все время какают и жрут тоже, бесхозяйственность.
Лирина Полесская (Вяткина)
Я люблю животных больше, чем людей. У меня маленькая собачка породы шит-цу. Ее любовь ко мне безгранично, как и моя к ней. Ее уму могут позавидовать, пожалуй, даже некоторые члены правительства. Только один пример. Причесываясь, я уронила шпильку. Собачка сидела на диване. Я ищу, не нахожу. Она соскакивает с дивана, залазит под табуретку, достает шпильку, отдает ее мне и запрыгивает снова на диван. Однажды то, что я прочла, вызвало у меня слезы. У мужчины был пес, который раздражал его соседей. Они потребовали его усыпить. Мужчина долго не решался, но его вынудили. Он усыпил собаку, а на третий день сам повесился. Он был не в силах пережить потерю.
ГусЕна
Я тоже собак люблю больше. При приеме на рабоиу я возьму человека, у которого есть пес.
Лирина Полесская (Вяткина)
У нас с Александром развернулась мощная дискуссия о пришельцах ( по моему посту ) . Хотите присоединиться и высказать свое мнение ?
ГусЕна
Нашла:)
ГусЕна
Вас же определила:))) Кстати, вы уже и вам подобные и детей с площадок стали гнать. Не вы недавно особенных детей третировали? По всем каналам прошло.

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