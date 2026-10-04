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Царьград

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Миллион рублей, пособие и льготы – матерям в России. Как получить и кому положены

Миллион рублей, пособие и льготы – матерям в России. Как получить и кому положены

Мать-героиня может получать 76 тысяч рублей в месяц или выбрать полный набор льгот – оплату услуг ЖКХ, лекарств, транспорта и земельный участок.

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