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Царьград

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Следственный комитет: Виновника серии убийств посадили на 13 лет

Следственный комитет: Виновника серии убийств посадили на 13 лет

В Челябинске суд приговорил 57-летнего мужчину к 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за серию убийств женщин, совершенных более 20 лет назад.

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