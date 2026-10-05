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Культурология.рф

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История и археология: Она ждала кольцо, а он называл её «старая карга»: Из-за чего ненавидела русского царя Александра II английская королева Виктория

История и археология: Она ждала кольцо, а он называл её «старая карга»: Из-за чего ненавидела русского царя Александра II английская королева Виктория

О вражде королевы Виктории и Александра II ходило много слухов. По заметкам очевидцев, император часто в сердцах называл ее старой английской каргой.

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